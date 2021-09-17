Псакі прокоментувала частий кашель Байдена

Напади кашлю Джо Байдена не є приводом для занепокоєння. Президента США в його поїздках супроводжує лікар. Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє РБК-Україна.

Вона зазначила, що лікар регулярно проводить огляд американського лідера. Псакі додала, що існує ще безліч інших причин для кашлю, наприклад, щоб прочистити горло або в разі незначної застуди.

Вона додала, що найближчим часом Байден планує пройти повний медичний огляд і пообіцяла розповісти журналістам про його результати.

78-річний Байден періодично кашляє під час виступів та інших офіційних заходів, на що часто звертають увагу користувачі соціальних мереж.

Автор: Артур Родивилов