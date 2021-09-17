Українцям, незаконно позбавленим волі Росією, призначили виплати

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій встановило виплати 72 Українцям, незаконно позбавлених волі Російською Федерацією. Відповідну заяву оприлюднено на сайті Мінреінтеграції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Міжвідомча комісія з розгляду питань, пов'язаних з визнанням осіб, які були позбавлені волі в результаті збройної агресії проти України, і здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист, на своєму засіданні 16 вересня 2021 прийняла відповідні рішення по 72 українським громадянам" , - інформує міністерство.

Відзначається, що мова йде про українців, які опинилися в полоні в різні роки з початку збройної агресії РФ - з 2014 року - і були звільнені або ще незаконно утримуються країною-окупантом і його окупаційними режимами.

Зокрема, шість сімей незаконно ув'язнених окупаційною адміністрацією (або органами влади РФ) українських громадян, які зараз перебувають за ґратами, отримають по 100 тис. грн на правову допомогу.

Крім цього, ще 66 українців, раніше звільнених з російського полону, визнані Міжвідомчою комісією такими, що були позбавлені волі в результаті збройної агресії Росії проти України. Кожен з них також отримає одноразову грошову допомогу в розмірі 100 тис. грн.