У Держдепі закликали Україну прискорити судову реформу

Державний департамент США закликав Україну імплементувати судову реформу та прискорити процес формування Вищої ради правосуддя.Про це йдеться в офіційній заяві, поширеній речником Держдепу, повідомляє Укрінформ.

«Сполучені Штати разом з урядом України, громадянським суспільством та міжнародними партнерами визнають, що судова реформа має вирішальне значення для зміцнення верховенства права та залучення іноземних інвестицій в Україну» , - зазначають у Держдепі.

У липні Україна прийняла історичний закон, який дає можливість для справжньої реформи судової влади, підкреслюється в заяві. Зі свого боку міжнародні партнери, відповідно до цього закону, номінували висококваліфікованих експертів для оновлення найважливішого органу судового управління в Україні – Вищої ради правосуддя.

Однак, зауважують в американському зовнішньополітичному відомстві, 13 вересня Рада суддів України відмовилася від висунення своїх представників для участі в процесі. Ця відмова «загрожує зірвати обіцянки про справжню судову реформу в Україні», застерігає Держдепартамент

У цьому зв’язку вказується, що ще є час, аби зберегти позитивний імпульс: «Рада суддів може виконати свій обов’язок щодо імплементації закону та висунути кандидатури».

Американська сторона підкреслює, що й надалі сприятиме життєво важливій реформі, для того, щоб народ України «міг довіряти своїм судам та суддям, а також щоб Україна могла продовжувати свій шлях до євроатлантичної інтеграції».

При цьому в Держдепартаменті США додали, що судова реформа створить більше робочих місць та економічних можливостей, а також забезпечить справедливість, на яку заслуговує український народ.