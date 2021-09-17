На Львівщині почали інноваційно відновлювати ліс

У Львівській області відкрили інноваційний розплідник для вирощування високопродуктивних лісових порід для відновлення лісів Карпат і рівнинній частині, повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як передає пресслужба Мінрегіону в четвер, на Львівщині створили інноваційний лісорозсадницький комплекс по вирощуванню саджанців із закритою кореневою системою. Проєкт реалізований на базі державного підприємства "Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр".

"Цей комплекс - поки єдиний такий в Україні, він є символом фундаментальних кроків вперед. Подібні проєкти вже можуть отримати фінансування від Державного фонду регіонального розвитку. Їх кількість повинна зростати. Вдячний усім, хто стосується реалізації проєкту - будівельникам, місту, державним підприємствам. Вважаю цей об'єкт вдалим прикладом для поширення досвіду в інших регіонах нашої країни" , - заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов під час відкриття нового об'єкта.

В інформації зазначається, що в розпліднику за сучасною технологією вирощуватимуть сіянці біотичних стійких, високопродуктивних лісових порід для відновлення лісів Карпат і рівнинної частини: ялиця біла, бук лісовий, сосна звичайна, дуб звичайний, модрина європейська, псевдотсуга Мензиса та інші. У перспективі планується розширення лісового розплідника і збільшення потужності для вирощування 15 млн шт. сіянців із закритою кореневою системою.