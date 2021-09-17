Заробітчан кличуть до Чехії на зарплату в 150 тис. грн без вищої освіти
У Чехії для українців відкрили сотні різних вакансій: передусім, у сусідній країні потребують різноробочих, технічних і медичних працівників. Розмір зарплати залежить від умов і може бути до 150 тис. грн на місяць, повідомляє Обозреватель.
Це випливає з даних популярного кадрового порталу. Наприклад, компанія Panasonic запрошує українців, які вміють користуватися обладнанням для промислової автоматизації FANUC. Розмір зарплати – від 75 до 150 тис. грн на місяць.
Умови:
- Надбавка за нічну зміну: 25%
- Надбавка за перепрацювання: 25%
- Надбавка за зміну в суботу та неділю: 25%
- Відпустка: 25 днів
Медичний працівник у Чехії може заробляти до 50 тис. грн.
"Відкрито набір медичних працівників: чоловіків і жінок (вік не має значення) в чеські мережі клінік Semily, Jilemnice, Cesky tesin, будинки пристарілих (Прага)", – йдеться в оголошенні.
Обов'язки:
- Виконувати доручення старшої медсестри
- Догляд за пацієнтами
- Ранкові та вечірні обходи
- Ін'єкції, крапельниці, маніпуляції тільки під наглядом старшого медичного працівника
"Робимо нострифікацію диплома, готуємо до апробаційних іспитів. Після складання співробітник отримує кваліфікацію і працює як самостійна штатна медсестра", – йдеться в оголошенні.
Електромеханік у Чехії може заробляти до 55 тис. грн. Вимоги:
- Освіта: електротехнічна
- Досвід роботи: щонайменше 5 років
"Допомога на харчування: Ваучер на харчування 28 крон за обід, 8 страв на вибір. Переваги: Релокаціонний пакет 45.000 крон", – йдеться в оголошенні.