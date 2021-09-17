Заробітчан кличуть до Чехії на зарплату в 150 тис. грн без вищої освіти

У Чехії для українців відкрили сотні різних вакансій: передусім, у сусідній країні потребують різноробочих, технічних і медичних працівників. Розмір зарплати залежить від умов і може бути до 150 тис. грн на місяць, повідомляє Обозреватель.

Це випливає з даних популярного кадрового порталу. Наприклад, компанія Panasonic запрошує українців, які вміють користуватися обладнанням для промислової автоматизації FANUC. Розмір зарплати – від 75 до 150 тис. грн на місяць.

Умови:

Надбавка за нічну зміну: 25%

Надбавка за перепрацювання: 25%

Надбавка за зміну в суботу та неділю: 25%

Відпустка: 25 днів

Медичний працівник у Чехії може заробляти до 50 тис. грн.

"Відкрито набір медичних працівників: чоловіків і жінок (вік не має значення) в чеські мережі клінік Semily, Jilemnice, Cesky tesin, будинки пристарілих (Прага)" , – йдеться в оголошенні.

Обов'язки:

Виконувати доручення старшої медсестри

Догляд за пацієнтами

Ранкові та вечірні обходи

Ін'єкції, крапельниці, маніпуляції тільки під наглядом старшого медичного працівника

"Робимо нострифікацію диплома, готуємо до апробаційних іспитів. Після складання співробітник отримує кваліфікацію і працює як самостійна штатна медсестра" , – йдеться в оголошенні.

Електромеханік у Чехії може заробляти до 55 тис. грн. Вимоги:

Освіта: електротехнічна

Досвід роботи: щонайменше 5 років