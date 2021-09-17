Заробітчан кличуть до Чехії на зарплату в 150 тис. грн без вищої освіти

Заробітчан кличуть до Чехії на зарплату в 150 тис. грн без вищої освіти

У Чехії для українців відкрили сотні різних вакансій: передусім, у сусідній країні потребують різноробочих, технічних і медичних працівників. Розмір зарплати залежить від умов і може бути до 150 тис. грн на місяць, повідомляє Обозреватель.

Це випливає з даних популярного кадрового порталу. Наприклад, компанія Panasonic запрошує українців, які вміють користуватися обладнанням для промислової автоматизації FANUC. Розмір зарплати – від 75 до 150 тис. грн на місяць.

Умови:

  • Надбавка за нічну зміну: 25%
  • Надбавка за перепрацювання: 25%
  • Надбавка за зміну в суботу та неділю: 25%
  • Відпустка: 25 днів

Медичний працівник у Чехії може заробляти до 50 тис. грн.

"Відкрито набір медичних працівників: чоловіків і жінок (вік не має значення) в чеські мережі клінік Semily, Jilemnice, Cesky tesin, будинки пристарілих (Прага)", – йдеться в оголошенні.

Обов'язки:

  • Виконувати доручення старшої медсестри
  • Догляд за пацієнтами
  • Ранкові та вечірні обходи
  • Ін'єкції, крапельниці, маніпуляції тільки під наглядом старшого медичного працівника
"Робимо нострифікацію диплома, готуємо до апробаційних іспитів. Після складання співробітник отримує кваліфікацію і працює як самостійна штатна медсестра", – йдеться в оголошенні.

Електромеханік у Чехії може заробляти до 55 тис. грн. Вимоги:

  • Освіта: електротехнічна
  • Досвід роботи: щонайменше 5 років
"Допомога на харчування: Ваучер на харчування 28 крон за обід, 8 страв на вибір. Переваги: Релокаціонний пакет 45.000 крон", – йдеться в оголошенні.
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