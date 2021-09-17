Українці за півроку набрали мікрокредитів на 30 млрд грн

Протягом першого півріччя 2021 роки українці взяли понад 7 мільйонів швидких кредитів на суму 31,6 млрд грн, що на 43% більше, ніж в першому півріччі 2020 року. Тоді загальна сума позик склала 22 млрд, повідомляє Дзеркало тижня.

За даними Опендатабот кількість виданих в Україні мікрокредитів зростає щорічно: у 2019-му щомісяця в середньому видавалося 982,5 тис. позик, торік - 1 млн. З початку 2021-го оформлено 1,2 млн кредитів. Середня сума кредиту зросла на 9% - з 4059 до 4417 грн.

Продовжує збільшуватися загальна сума невиплачених боргів по мікрокредитах - з початку 2021 зростання склало 6,5%. Українці повинні мікрофінансовим організаціям 14,9 млрд грн за простроченими кредитами. Торік борг становив 13,9 млрд грн.