Помер творець комп'ютера ZX Spectrum

Британський підприємець, творець домашнього комп'ютера ZX Spectrum Клайв Сінклер помер у віці 81 року, повідомляє Дзеркало тижня.

За інформацією The Guardian з посиланням на його дочку Белінду Сінклер, її батько помер удома в Лондоні в четвер вранці після тривалої хвороби.

Сінклер прагнув створювати компактні та доступні речі. Заснована ним Sinclair Radionics випустила у 1972 році кишеньковий калькулятор товщиною менше сантиметра. Пізніше він заснував нову компанію Sinclair Research, перший домашній комп'ютер якої, ZX80, що з'явився в 1980 році, коштував від 79,95 до 99,95 фунта стерлінга - майже в п'ять разів дешевше аналогів того часу.

ZX80 і наступна модель - ZX81 - зробили Сінклера мільйонером, але найпопулярнішим був ZX Spectrum. Ця модель стала однією з найбільш продаваних в Європі. За свої заслуги у 1983 році Сінклер був ушанований рицарським званням.