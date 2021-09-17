Курс валют НБУ на 17 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в п'ятницю, 17 вересня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 16 вересня, підвищився на 2 коп до 26.67 за 1 долар.

Курс євро впав на 15 коп до 31.37 за 1 євро.

Курс рубля зріс до рівня 3.68 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 3 коп до 36.87 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 25 коп до 28.82 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 7 коп до 6.86 за 1 польський злотий.