Курс валют НБУ на 17 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в п'ятницю, 17 вересня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 16 вересня, підвищився на 2 коп до 26.67 за 1 долар.
Курс євро впав на 15 коп до 31.37 за 1 євро.
Курс рубля зріс до рівня 3.68 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 3 коп до 36.87 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 25 коп до 28.82 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 7 коп до 6.86 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.667 200
|EUR
|євро
|31.370 000
|RUB
|рубль
|0.368 100
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.867 400
|CHF
|Швейцарський франк
|28.815 400
|PLN
|польський злотий
|6.856 200