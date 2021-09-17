Газова криза в Європі: можливі наслідки для України

В останні дні в Європі розгорілася "газова криза", яка матиме наслідки і для України. Одна з причин - російський "Газпром" почав використовувати ресурсну вразливість Європи, створивши там штучний дефіцит блакитного палива, отримуючи при цьому надприбутки, повідомляє UBR.

Для порівняння, собівартість видобутку газу в РФ становить (згідно з деклараціями "Газпрому") максимум $130 за тис. куб. м. А 15 вересня спотова ціна газу (по якій товар продається на умовах негайної поставки) в Європі впритул підійшла до історичного максимуму - позначки в $1000 за тис. "кубів". А тиснути на Старий континент є чим.

Частка "Газпрому" на європейському ринку складає 40%. Європейці, в свою чергу, щоб згладити гостру нестачу ресурсу, звернулися до американських і катарських трейдерів за поставками скрапленого газу. Але ці постачальники продають блакитне паливо азіатам, оскільки це вигідніше.

Україна виявилася втягнутою в кризу тому, що "Газпром" відмовився збільшувати прокачку палива саме через нашу ГТС, почавши ще й відбір ресурсу з європейських сховищ. Багато експертів сходяться в тому, що таким тиском Росія бажає прискорити запуск "Північного потоку - 2".

Для повноцінного початку роботи цього газопроводу в обхід України необхідна сертифікація Євросоюзу. Ось в Москві і шукають важелі впливу на ЄС, так як така сертифікація може займати місяці. Україна теж постраждає, оскільки імпортує блакитне паливо. І в першу чергу кризу відчує бізнес.

Недарма глава МЗС України Дмитро Кулеба блискавично заявив про необхідність прийняття "рішучих кроків" з урахуванням спроби російської сторони "дестабілізувати європейський газовий ринок". І додав, що діяти повинні саме Німеччина і США. А Київ відкрито готовий їм в цьому допомогти.

І це без розмов про те, що європейці, враховуючи підрив цін на газ, перебудовують ТЕС на вугілля, попит на який впевнено зростає. Зараз вартість тонни вугілля наближається до $180. Пару тижнів тому вона була на рівні $140. Яскравий приклад - Великобританія, де запустили вугільну станцію, яку раніше помпезно закривали.

А ось поновлювані джерела електроенергії (ПДЕ) мають багато недоліків. Вітер в Європі "дув дуже слабо".

Спекулянти зробили свій внесок

Співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич переконаний, що зростанню цін на газ сприяє в основному підвищений попит європейців, робота спекулянтів і зниження кількості довгострокових контрактів в Європі. "Газпром", можливо, просто використовує ці фактори в своїх цілях.

"Газпром" в повному обсязі, наскільки я бачу, виконує свої контрактні зобов'язання. І навіть в цьому році, швидше за все, поставить рекорд по поставкам газу в ЄС. Причина стрибка в тому, що свого часу в Європі спалили дуже багато газу, коли він був дешевим. І не встигли його накопичити", - зауважив Марунич.

Трейдери не накопичили ресурс - ціна на біржі "полетіла в космос". Плюс до всього - істерія на біржі. У ряді ЗМІ з'явилася інформація, що вартість блакитного палива впевнено прагне до $1000 за тис. куб. м. Але це, зазначив Марунич, лише по ф'ючерсах на жовтень. І не факт, що вони ще поставні.

Як відгукнеться споживачам

Директор спеціальних проектів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев нагадав, що в Україні давно був ініційований перехід всіх домогосподарств на річний тариф "за замовчуванням". "Нафтогаз" і облгазсбити працюють саме за цим тарифом. Наприклад, у НАК такий тариф становить 7,96 грн за "куб".

Плюс до цього в платіжках враховується тариф на розподіл. Українські домогосподарства отримуватимуть газ протягом опалювального сезону по 10-11 грн за "куб". І, за розрахунками Рябцева, якщо в цьому році українці не стануть платити більше, то вже в наступному "газова хвиля" напевно позначиться на платіжках.

Про те ж твердить і Марунич, додаючи, що НАК "Нафтогаз", зневаживши ринкові відносини, запустив ручне регулювання тарифів. І рано чи пізно "ця бульбашка лусне", хоча споживачеві поки щастить.

"Якийсь час все це буде зберігатися до квітня. Все одно тариф доведеться підвищувати. Необхідно просто прописати принципи тарифоутворення. Інакше все може повторитися. Або потрібно підняти рівень платоспроможності населення. Якщо газ буде навіть по $400, то люди платити не зможуть", - підкреслив експерт.

Бізнесу криза теж відгукнеться

Що стосується промисловості і всіх інших споживачів, крім домогосподарств, то вони отримують блакитне паливо з прив'язкою до спекулятивних котирувань, які в "Нафтогазі" називають "ринковою ціною".

При цьому НАК жодного кубометру не імпортував, продаючи газ внутрішнього видобутку, але за накрученою ціною, зауважують експерти.

"Ця накрутка відбувається за рахунок спекуляцій на спотовому ринку Європи. Нашого бізнесу газова криза в Європі торкнеться тією мірою, якою захоче "Нафтогаз" і газові трейдери. Хоча в Європі зростання вартості газу для промислових споживачів буде в рази менш відчутним, ніж в Україні", - прогнозує Рябцев.

Як звернув увагу енергоексперт Валентин Землянський, тут варто також враховувати фактор міжнародної конкуренції. Наприклад, білоруси отримали блакитне паливо по $128, а наші підприємства - вже по $500. Якщо дорогий газ, то висока і собівартість виробництва - це опосередковано спричинить за собою удар по гаманцю споживачів.