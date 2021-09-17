УПЛ: де і коли дивитися матчі 8-го туру

УПЛ: де і коли дивитися матчі 8-го туру

З 17 по 19 вересня відбудуться ігри 8-го туру Української Прем'єр-ліги, повідомляє УНИАН.

Розклад матчів

17 вересня

19:30. "Десна" - "Рух": Трансляція - "Футбол 1"

18 вересня

14:00. "Інгулець" - "Колос": Трансляція - "Футбол 2"

17:00. "Маріуполь" - "Шахтар": Трансляція - "Футбол 2"

17:00. "Дніпро-1" - "Верес": Трансляція - УНІАН ТБ

19:30. "Динамо" - "Олександрія": Трансляція - "2+2"

19 вересня

17:00. "Ворскла" - "Минай": Трансляція - "Футбол 1"

19:30. "Зоря" - "Чорноморець": Трансляція - УНІАН ТБ

19:30. "Львів" - "Металіст 1925": Трансляція - "Футбол 1"

УПЛ: перед 8-м туром

  • Після 7-го туру "Динамо" набрало 19 очок і посідає перше місце в УПЛ. У першу трійку також входять "Шахтар" (16 очок) та "Олександрія" (14 очок).
  • Аутсайдером турніру є "Львів" - 2 очки.
  • У гонці бомбардирів турніру лідирують Лассіна Траоре, Денис Безбородько, Руслан Степанюк, Андрій Кулаков, Віктор Циганков і Віталій Буяльський. Всі вони забили по 5 голів.
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