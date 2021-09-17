Перегінний тунель київського метро на Виноградар добудовано

Будівництво Київського метрополітену на Виноградар триває. Уже побудовано правий перегінний тунель, повідомляє Сегодня.

Однак, терміни будівництва зриваються.

"Киевметрострой" обратился в суд из-за перенесения сроков строительства
"КП "Київський метрополітен", як замовник робіт, не погоджував АТ "Київметробуд" зміна термінів договору. АТ "Київметробуд" звернулося до суду з даного питання, судове засідання заплановане на 16 вересня 2021 року", – повідомили в столичній підземці.

Що відбувається з гілкою метро на Троєщину?

У Києві планували до кінця 2021 роки запустити на Подільсько-Воскресенському мосту автомобільне сполучення та почати роботи з будівництва метро на Троєщину.

Зараз якраз будується частина метрополітену, яка повинна з моста піти під землю, під залізницю. Також тривають роботи з будівництва переходу через залізницю, щоб доїхати до вулиці Бальзака. А з боку вулиці Бальзака ведуть облаштування дорожнього покриття, яке приєднається до моста.

Коли з мостом завершать, то почнуть будівництво метро на Троєщину, початок якому фактично належить.

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