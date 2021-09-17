В ЄС хочуть укласти оборонний пакт з Британією

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте запропонує своєму британському колезі Борису Джонсону укласти угоду з Євросоюзом в області оборони та безпеки, повідомляє Дзеркало тижня.

За даними The Times, Джонсону буде запропонований пакт з Європейським союзом про співпрацю в області оборони та безпеки сьогодні під час зустрічі з Рютте на Даунінг-стріт.

The Times пише, що європейці вважають, що уряд Великобританії більш відкритий до ідеї співпраці з ЄС в галузі оборони та безпеки після виведення військових США з Афганістану.

"Афганістан є каталізатором для подальшого обговорення європейського співробітництва в галузі оборони, переважно за участю Великобританії" , - пише видання.

Співрозмовник видання зазначив, що після Brexit деякі європейські лідери підтримували зв'язок з Джонсоном, і закликав "дивитися на геополітику без поділу" і співпрацювати з Великобританією.