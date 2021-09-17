Соцдопомогу перетворять на привілей: нові програми на ринку праці

В Україні задумали реформувати Державну службу зайнятості. Відповідний законопроект схвалили днями на засіданні Кабміну. Документ передбачає модернізацію страхових підходів у разі безробіття та впровадження нових програм на ринку праці, повідомляє UBR.

Чиновники Мінекономіки, підготувавши даний проект закону, відзначили необхідність удосконалити роботу Служби зайнятості, а також впровадити ефективні підходи до працевлаштування, що "відповідають сучасним реаліям і потребам" як бізнесу, так і здобувачів.

"На сьогодні проблема безробіття залишається актуальною для України, особливо це стосується молоді ... Держслужба зайнятості повинна перетворитися в сервісну установу, що надає якісні послуги", - заявила заступник міністра економіки Світлана Глущенко.

Хто отримає вищу допомогу по безробіттю

Уряд запропонував замінити "неефективний механізм квотування працевлаштування" компенсаціями роботодавцям частини витрат на фонд оплати праці або єдиний соцвнесок (ЄСВ) за працевлаштування деяких категорій безробітних, в т.ч. молоді.

За задумом чиновників, такий підхід "дозволить молоді швидше набути досвіду роботи і підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці".

Кабмін також вважає за доцільне ввести фінансову допомогу для тих, хто зважиться займатися підприємницькою діяльністю.

Серед інших новацій:

посилення страхових принципів - тобто чим більше страхового стажу, тим більше розмір допомоги по безробіттю;

ослаблення санкцій до безробітних за те, що вони звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин.

Перераховані зміни дозволять збалансувати бюджет Фонду загальнообов'язкового державного соцстрахування на випадок безробіття, а також забезпечать безперервність страхових виплат, впевнені в уряді.

Важливим є і пропозиції щодо зміни принципів підбору роботи для безробітних. Наприклад, в цьому процесі необхідно враховувати транспортну доступність, досвід і навички здобувача, а також розмір зарплати в залежності від тривалості безробіття.

Фіктивних інвалідів більше не треба буде шукати

Опитані експерти погодилися з необхідністю реформувати трудове законодавство, при цьому висловили ряд зауважень з приводу урядового законопроекту.

"Загалом, можна тільки вітати наміри відійти від радянського квотування до економічного стимулювання підприємців, а також віддавати перевагу при працевлаштуванні молоді та окремим пільговим категоріям громадян", - переконаний засновник рекрутингового агентства "Борщ" Сергій Марченко.

За його словами, "квоти - це страшний головний біль". Підприємці змушені шукати фіктивних інвалідів, "тому що у них квота і треба наймати не фахівця, а інваліда" .

Експерт підкреслив, що економічні стимули "працювали завжди". Бізнесмени будуть раді заощадити на податках і найняти пільговиків.

"Однак тут є зворотна сторона медалі. Такі зміни в законодавстві потребують фінансування. Тому що пільги по ЄСВ - це зменшення надходжень до бюджету і не факт, що це сподобається законодавцям", - зауважив Марченко.

Тому, припустив він, "на виході" з Верховної Ради можна отримати зовсім інший документ. У ньому прогресивні норми можуть бути скасовані або "кастровані" через брак фінансування, додав засновник рекрутингового агентства "Борщ".

Мільярдні борги безробітним

Активістка ГО "Соціальний рух" Катерина Кострова зазначила, що заборгованість по виплаті допомоги з безробіття обчислюється мільярдами.

"Тому уряд розробляє заходи зі скорочення кола одержувачів виплат", - пояснила вона.

Наприклад, особи, які офіційно працювали менше року протягом останніх півтора року, отримають допомогу в мінімальному розмірі (1 тис. грн). Отримувати допомогу протягом року зможуть тільки особи зі страховим стажем від 25 років, підкреслила Катерина Кострова.

"За задумом авторів реформи, перетворення соцдопомоги в "привілей" підштовхне людей погоджуватися на будь-яку роботу. Це вкрай несправедливо в умовах дефіциту гідних робочих місць", - заявила активістка ГО "Соціальний рух".

На її думку, ліквідація квот на працевлаштування незахищених категорій громадян (в т.ч. молоді) призведе до того, що роботодавці будуть сприймати їх працевлаштування як добровільне зобов'язання.

Навряд чи пільги у вигляді компенсації частини витрат на зарплату стануть стимулом наймати осіб молодше 25 років, припустила вона.

"Адже коронакриза показала, що держава може відмовитися від своїх зобов'язань перед підприємцями", - нагадала Катерина Кострова.

За її словами, роздуваючи проблему "соціального утриманства", уряд може спровокувати нову кризу в сфері праці.