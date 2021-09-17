Що очікується на валютному ринку в п'ятницю

Зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку в четвер було викликано активністю інвесторів, яким напередодні погасили облігації державної позики на суму 1 млрд гривень.

Багато хто захотів конвертувати отриману гривню в долар за вигідним курсом; їх заявки додалися до заявок імпортерів, в результаті попит на валюту суттєво зріс і став більше наявної на той час пропозиції від експорту. Однак при наближенні до рівня 26,70 гривень на ринок вийшло більше продавців валюти, тому що ця ціна їх влаштувала. Тому зростання зупинилося навіть без участі Національного банку, який вчора взяв паузу і на ринку не з'являвся.

Сьогодні, напередодні дати сплати податків, пропозиція валюти буде зростати, а попит знижуватиметься. Тому швидше за все на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю ми не побачимо продовження зростання долара в тій же мірі, в якій це було вчора. Якщо ж продавці спробують зіграти на підвищення, на допомогу покупцям може прийти Національний банк.

Відкриття торгів п'ятниці очікується на рівні 26,65/26,73 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва в четвер динамічно змінювалася в межах 26,72-26,75 гривень, то піднімаючись, то знижуючись. Сьогодні вранці продаж стартує по 26,74-26,75 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи. Очікуються коливання цінника на продаж готівкового «американця» в межах 26,72-26,78 гривень.

Євро на ринку FOREX в четвер кинувся вниз і опустився до позначки 1,1749 долара. Вранці п'ятниці євро намагається скорегувати своє вчорашнє зниження і вже піднявся до 1,1773 долара. Готівковий євро вчора протягом дня подешевшав з 31,45-31,46 до 31,40-31,42 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 31,40-31,43 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX.

Російський рубль в четвер у першій половині дня виріс до 72,24 рублів за долар, але до вечора розгубив свої досягнення і опустився до 72,62 рублів. Вранці п'ятниці рубль торгується в діапазоні 72,48-72,62 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці в четвер подорожчав на 1 копійку, до 3,64-3,66 гривень за 10 рублів. Сьогодні очікується, що рубль продаватимуть за тією ж ціною, що і вчора.