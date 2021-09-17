Арестович прокоментував посилення обстрілів на Донбасі
Вчорашній обстріл міста Щастя в Луганській області — вже 10-й обстріл мирного населення за півтора місяця. Загострення ситуації на Донбасі з боку незаконних збройних формувань (НЗФ) пов'язано з декількома подіями, повідомляє Дом.
Про це заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.
Серед причин він позначив активізацію роботи Нормандського формату, а також масштабні російсько-білоруські стратегічні військові навчання "Захід-2021", які завершилися 15 вересня.
"Зокрема, це і вдалий візит президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Так вони мстять за Спільну заяву про стратегічне партнерство України та США. Ще — що зараз проходять вибори до Держдуми РФ, в цей процес масово втягується населення окупованих районів. Крім того, на цих виборах до Думи балотуються дві людини від так званих "ЛНР / ДНР", — додав Арестович.