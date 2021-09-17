Арестович прокоментував посилення обстрілів на Донбасі

Вчорашній обстріл міста Щастя в Луганській області — вже 10-й обстріл мирного населення за півтора місяця. Загострення ситуації на Донбасі з боку незаконних збройних формувань (НЗФ) пов'язано з декількома подіями, повідомляє Дом.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

Серед причин він позначив активізацію роботи Нормандського формату, а також масштабні російсько-білоруські стратегічні військові навчання "Захід-2021", які завершилися 15 вересня.