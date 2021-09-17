ДБР викрило чергову схему розкрадань в КМДА

Посадові особи комунального підприємства "Київський центр розвитку міського середовища" Київської міської державної адміністрації організували протиправну схему привласнення бюджетних коштів під час реконструкції парку "Кіото" у Деснянському районі, повідомляє Вести.

Відзначається, що у 2017 році посадові особи Центру провели тендер на закупівлю послуг з реконструкції парку "Кіото" у Деснянському районі міста Києва.

"Очікувана вартість становила 62,1 млн грн. Переможцем стало підприємство з пропозицією в 49,4 млн грн. Однак співробітники ДБР встановили, що роботи по реконструкції на момент оголошення тендеру вже були виконані" , - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що підприємству з міського бюджету було перераховано 34,1 млн грн, хоча, згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи, вартість фактично виконаних будівельних робіт становила лише 19,2 млн грн.

"За попередніми підрахунками, дії посадових осіб КП "Київський центр розвитку міського середовища" завдали шкоди інтересам громадськості на суму близько 15 млн грн. Повна сума збитку ще встановлюється" , - підкреслюють в Бюро.

У повідомленні пресслужби ДБР уточнюється, що 15 вересня 2021 року співробітники Бюро провели обшуки в офісних приміщеннях комунального підприємства, за місцем проживання його колишніх керівників і посадових осіб, а також за місцем проживання керівників підрядного підприємства.

"Під час обшуків вилучено речові докази, що підтверджують протиправну діяльність посадових осіб КМДА. Після проведення необхідних експертиз, буде вирішено питання про повідомлення ним про підозру. Слідчі ДБР також встановлюють причетність інших осіб до зазначеної схеми" , - повідомляють правоохоронці.

Відзначається, що розслідування проводиться за фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, а також присвоєння, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим організованою групою в особливо великих розмірах (ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України).