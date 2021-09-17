Українці оцінили дороги у великих містах країни – рейтинг

Серед великих міст України найгірші дороги в Херсоні та Чернівцях — так вважають мешканці цих міст, повідомляє Новое время.

Про це свідчать дані Українського муніципального опитування, яке проводить Міжнародний республіканський інститут (МРІ).

Рейтинг був складений відповідно до індексу оцінки якості обслуговування та послуг у 24 містах України за 22 параметрами (від якості медичних і освітніх закладів до ефективності роботи каналізації та вуличного освітлення).

Мешканців кожного міста зокрема запитували про те, як вони оцінюють якість місцевих доріг.

Найбільше задоволені ними жителі Вінниці — індекс якості цієї послуги тут складає 3,7.

Найменше якість доріг влаштовує мешканців Херсона та Чернівців — індекс якості цієї послуги дорівнює лише 1,8.

Вінниця стала лідером також у категорії «транспортна інфраструктура, громадський транспорт» (4,0). Останнє місце за цим показником теж посів Херсон (2,4).