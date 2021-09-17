Українці оцінили дороги у великих містах країни – рейтинг

Серед великих міст України найгірші дороги в Херсоні та Чернівцях — так вважають мешканці цих міст, повідомляє Новое время.

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Про це свідчать дані Українського муніципального опитування, яке проводить Міжнародний республіканський інститут (МРІ).

Рейтинг був складений відповідно до індексу оцінки якості обслуговування та послуг у 24 містах України за 22 параметрами (від якості медичних і освітніх закладів до ефективності роботи каналізації та вуличного освітлення).

Мешканців кожного міста зокрема запитували про те, як вони оцінюють якість місцевих доріг.

Найбільше задоволені ними жителі Вінниці — індекс якості цієї послуги тут складає 3,7.

Найменше якість доріг влаштовує мешканців Херсона та Чернівців —  індекс якості цієї послуги дорівнює лише 1,8.

Вінниця стала лідером також у категорії «транспортна інфраструктура, громадський транспорт» (4,0). Останнє місце за цим показником теж посів Херсон (2,4).

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