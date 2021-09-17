В Укргідрометцентрі попередили про сильні грози в західних областях

Сьогодні в ряді областей на заході України очікується погіршення погодних умов - сильні дощі та грози.

Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометеорологічного центру.

Вдень в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Рівненській областях значні дощі, грози (I рівень небезпеки, жовтий), в Карпатах також сильні дощі та грози (II рівень небезпеки, помаранчевий).

17 вересня в Україні, окрім західних, в більшості північних регіонів та Вінницькій області, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.