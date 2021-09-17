Дієтолог розповіла, кому категорично не можна їсти бобові
Ще з дитинства у більшості людей бобові асоціювались лише з одним горохом і квасолею, які важко було назвати улюбленою їжею. Навіть не дивлячись на те, що сьогодні з‘явилось безліч видів бобових, які можна придбати на кожному кроці, вони й досі залишаються рідкісними гостями у раціоні, повідомляє Обозреватель.
Зазвичай, це пов`язано з тим, що після їх вживання дехто відчуває дискомфорт. І це зовсім не означає те, що потрібно навідріз відмовитись від бобових.
Ситуацію пропонує виправити дієтолог Марина Калініна на своїй сторінці Instagram, де розповіла про те, як привчити себе їсти більше бобових та як їх правильно комбінувати.
Чому варто їсти хоча б по одній ложці бобових в день?
- Оптимальний глікемічний індекс – глюкоза надходить повільніше в кров та не допускає різкого підвищення інсуліну та цукру.
- Надходження складних вуглеводів – організм насичується енергією, вгамовує відчуття голоду та подальший апетит знижується.
- Адаптація шлунково-кишкового тракту та підвищення імунітету.
Рекомендації щодо вибору бобових та введеня їх в раціон:
- Обираючи бобові, звертайте увагу на яскраві та різноманітні варіанти: сочевиця, маш чи нут – варіантів безліч, якщо не полюбляєте просто горох.
- Не їжте надто багато бобових з самого початку – привчайте організм поступово. Після першої порції слідкуйте за реакцією організму 36 годин. Якщо не підійшов продукт – спробуйте інший і так само слідкуйте за реакцією.
- Перед вживанням всі бобові варто вимочити, адже вони мають досить багато агресивних компонентів (сапоніни, фітати).
- Не вживати бобові з будь-якою капустою, спаржею, часником, цибулею та грибами.
- Після прийому бобових обмежити вживання солодкого хоча б на 3 години.
- Не подавайте бобові зі стравами із птиці через подвійну білкове навантаження.
- Найкраще комбінувати бобові з фенхелем, кропом. Це позбавляє від газоутворення.