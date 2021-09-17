Дієтолог розповіла, кому категорично не можна їсти бобові

Ще з дитинства у більшості людей бобові асоціювались лише з одним горохом і квасолею, які важко було назвати улюбленою їжею. Навіть не дивлячись на те, що сьогодні з‘явилось безліч видів бобових, які можна придбати на кожному кроці, вони й досі залишаються рідкісними гостями у раціоні, повідомляє Обозреватель.

Зазвичай, це пов`язано з тим, що після їх вживання дехто відчуває дискомфорт. І це зовсім не означає те, що потрібно навідріз відмовитись від бобових.

Ситуацію пропонує виправити дієтолог Марина Калініна на своїй сторінці Instagram, де розповіла про те, як привчити себе їсти більше бобових та як їх правильно комбінувати.

Чому варто їсти хоча б по одній ложці бобових в день?

Оптимальний глікемічний індекс – глюкоза надходить повільніше в кров та не допускає різкого підвищення інсуліну та цукру.

Надходження складних вуглеводів – організм насичується енергією, вгамовує відчуття голоду та подальший апетит знижується.

Адаптація шлунково-кишкового тракту та підвищення імунітету.

Рекомендації щодо вибору бобових та введеня їх в раціон: