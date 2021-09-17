Україна може вакцинувати від COVID-19 понад 70% населення, вважає представник ВООЗ, глава Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я сподіваюся, що реально можна вакцинувати більше 70%. За результатами опитувань у серпні ми зараз бачимо, що кожен другий українець зацікавлений в тому, щоб вакцинуватися" , - сказав він в інтерв'ю.

Хабіхт підкреслив, що "найважливіше це те, що потрібно вакцинувати людей похилого віку і тих, хто потрапляє в групу ризику".

"Основним критичним питанням є допомога людям, які можуть мати тяжкий перебіг захворювання та навіть померти у відділеннях інтенсивної терапії. Тому ми зараз не повинні гнатися за показниками, а повинні націлитись на певні, цільові групи населення" , - сказав він.

За словами Хабіхта, в 36 країнах, які надали ВООЗ інформацію про вік вакцинованих, у групі старше 60 років вакциновані понад 70%.