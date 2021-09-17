Київ увійшов до десятки найбільш стресових міст

Компанія Vaay.com проаналізувала показники стресу в сотні міст світу. В результаті було складено рейтинг найбільш спокійних і найбільш стресових міст. Київ опинився в десятці найбільш стресових, повідомляє NEWSru.co.il.

Як основу для оцінки були використані структурні чинники міського середовища, які можуть сприяти підвищенню загального рівня стресу жителів.

Дослідження почалося з вивчення того, які макрофактори (безпека, рівність статей і меншин, соціальна і політична стабільність, забруднення навколишнього середовища, здоров'я, дохід і т.д.) сприяють виникненню стресу в першу чергу. Потім ці фактори були згруповані в чотири категорії, а показники стресу були вивчені щодо 500 міст з усього світу. Міста, за якими не було достовірних даних, були виключені зі списку - в результаті залишилося 100 міст.

На думку авторів дослідження, кінцевий результат показує, які міста є найбільш стресовими з точки зору соціальних, екологічних і економічних умов. Воно також показує, яким містам вдається підтримувати низький рівень стресу.

Видатний результат при цьому показав Рейк'явік. За таким факторам, як гендерна рівність, забруднення повітря і шумове забруднення столиця Ісландії набрала й зовсім 100 балів зі 100 можливих. Останнє пояснюється в основному порівняно меншою щільністю населення. Але місто також має дуже хороші показники з безпеки, політичної та соціальної стабільності, а також доступності охорони здоров'я.

На другому і третьому місці в рейтингу найбільш спокійних міст світу знаходяться Берн (Швейцарія) і Гельсінкі (Фінляндія). Найвищі оцінки обидві столиці отримали в таких категоріях, як безпека, соціальна і політична стабільність, рівень забруднення повітря і світлового забруднення, а також доступу до медичного обслуговування.

В першу десятку найбільш спокійних міст світу увійшли також Веллінгтон (Нова Зеландія), Мельбурн (Австралія), Осло (Норвегія), Копенгаген (Данія), Інсбрук (Австрія), Ганновер (Німеччина) і Грац (Австрія).

Останні десять позицій рейтингу зайняли: Київ (Україна), Джакарта (Індонезія), Карачі (Пакистан), Москва (Росія), Кабул (Афганістан), Багдад (Ірак), Нью-Делі (Індія), Маніла (Філіппіни), Лагос (Нігерія), Мумбаї (Індія).

Також досить стресовими визнані Афіни (Греція, 58-е місце), Тбілісі (Грузія, 59-е місце), Софія (Болгарія, 60-е місце), Париж (Франція, 62-е місце), Варшава (Польща, 63- е місце), Сан-Франциско (США, 64-е місце), Лондон (Великобританія, 69-е місце), Тайбей (Тайвань, 71-е місце), Нью-Йорк (США, 75-е місце).