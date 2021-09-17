В Україні оголосили вартість автомобілів марки MG

Пару місяців назад в Україну офіційно представили автомобілі марки MG. Тепер же імпортер оголосив про початок продажів новинок і опублікував на них ціни, повідомляє АвтоПортал.

На початковому етапі на вітчизняний ринок виходить чотири моделі бюджетного британсько-китайського бренду - це 4,6-метровий седан С-класу MG5, субкомпактний 4,3-метровий кросовер MG ZS, середньорозмірний 4,6-метровий кросовер MG HS, а також елекрокроссовер MG ZS EV.

Прайс-лист є вже по кожному автомобілю за винятком четиредвiрки MG5.

Отже, MG ZS надходить в продаж за ціною від 446 831 до 615 107 грн. Він оснащується 1,5-літровий 120-сильним двигуном, «механікою», варіатором або класичної АКПП на вибір. У списку оснащення є мультимедіа, безліч електронних систем безпеки. MG ZS цікавий в першу чергу тим, що це один найдешевших кросоверів на «автоматі». Версію з коробкою CVT оцінили трохи більше ніж в $18 300. Привід у всіх випадках - передній.

Вартість MG HS становить від 549 349 - 769 234 грн. Він не тільки крупніше ZS, але і могутніше. Тут вже за рух відповідає 1,5-літровий турбомотор потужністю 169 к.с. або 2,0-літровий агрегат, який видає 228 к.с. Коробка передач - 6МКПП, 6-швидкісний «преселектів» або 7-ступінчастий «робот» з двома зчепленнями. У базу входить мультимедіа з камерою заднього виду, електрорегулювання і підігрів крісел, панорамний дах.

У свою чергу MG ZS EV доступний лише в одному безальтернативном виконанні за 920 073 грн. Машина укомплектована 140-сильним електромотором (розгін до 100 км/год - 8,5 секунд) і батареєю ємністю 44,5 кВтг (запас ходу - 263 км по циклу WLTP). Комплектація включає шкіряний салон, електропривод і підігрів сидінь, мультимедіа з камерою кругового огляду, набір електронних асистентів (адаптивний круїз-контроль, моніторинг сліпих зон, утримання в смузі і розпізнавання знаків).

Згодом в Україну приїде ще один електрокроссовер МГ - MG Marvel R.

Ціни на MG 5, судячи з усього, будуть опубліковані пізніше.