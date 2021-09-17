Скандал з підводними човнами: США попереджали Францію про партнерство з Австралією

У Білому домі прокоментували скандал зі зривом контракту між Францією і Австралією про постачання підводних човнів, повідомляє Новое время.

Як заявила речниця Білого дому Джен Псакі, Париж заздалегідь поінформували про створення нового партнерства США, Великої Британії та Австралії (AUKUS).

"Ми тісно взаємодіємо і взаємодіяли перед цим оголошенням з представниками керівництва у Франції... Вони заздалегідь знали про оголошення" , - зазначила вона.

Раніше США, Велика Британія і Австралія оголосили про створення нового блоку проти Китаю під назвою AUKUS. США і Британія в рамках цього пакту пообіцяли допомогти Австралії створити власний атомний підводний флот. Як наслідок Австралія розірвала вже підписаний контракт з Францією про постачання їй французьких субмарин зі звичайним двигуном.

Після цього Франція розкритикувала США і Австралію. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан назвав рішення "ударом в спину". За його словами, президент США Джо Байден діє в стилі свого попередника Дональда Трампа.

Міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі назвала цю ситуацію "дуже поганою новиною для прихильності даним обіцянкам" і жахливим рішенням в сфері міжнародної політики.