Азербайджан подасть зустрічний позов до суду ООН проти Вірменії

Азербайджан подасть до Міжнародного суду ООН позов проти Вірменії за порушення Єреваном Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, повідомляє Кореспондент.

"Найближчими днями, на додаток до судового розгляду, ініційованого Азербайджаном проти Вірменії в ЄСПЛ в січні цього року, Азербайджан порушить судову справу з метою притягнути Вірменію до відповідальності за систематичні порушення Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (МКЛРД)" , - сказала керівник управління пресслужби МЗС Азербайджану Лейла Абдуллаєва.

За її словами, відтоді як Азербайджан поклав кінець незаконній окупації частини своїх територій з боку Вірменії, Баку ретельно документує і збирає докази грубих порушень прав людини щодо азербайджанців.

"Це містить факти переслідування азербайджанців з боку Вірменії з метою вигнання, тортур, вбивств і жорстокого поводження з азербайджанцями на підставі їхнього етнічного походження" , - пояснила вона.

Представник МЗС зазначила, що понад мільйон азербайджанців були насильно вигнані зі своїх будинків у результаті агресії Вірменії. "Були повністю зрівняні із землею цілі міста Азербайджану" , - констатувала вона.

"З моменту підписання Тристоронньої заяви Вірменія продовжувала порушувати МКЛРД, перешкоджаючи поверненню азербайджанських вимушених переселенців в свої будинки шляхом мінування колишніх окупованих територій і відмовляючись надати Азербайджану карти мінних полів" , - додала представник МЗС Азербайджану.

Абдуллаєва наголосила, що Азербайджан не потерпить грубих порушень Вірменією положень МКЛРД і буде домагатися справедливості відповідно до міжнародного права.

Раніше стало відомо, що Вірменія ініціювала судовий розгляд проти Азербайджану в Міжнародному суді ООН на підставі Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.