У Раді передумали позбавляти ряд "ФОПів" спрощеної системи

Вчора, 16 вересня, під час засідання фінансового комітету Верховної Ради, з розгляду було знято скандальну правку 9404 до "ресурсного" законопроекту №5600. У разі її прийняття, на єдиному податку не зможе перебувати цілий ряд дрібних підприємців, повідомляє UBR.

Як розповіли учасники засідання, голова податкового комітету Данило Гетманцев пообіцяв, що правка буде прибрана з законопроекту. У понеділок, 20 вересня, проведуть голосування по зняттю цього пункту.

В першу чергу правка торкнулася б сфер оптової та роздрібної торгівлі і, за прогнозами екс-глави Державної регуляторної служби Ксенії Ляпіної, "вибила" б зі спрощеної системи оподаткування щонайменше 400 тис. підприємців-єдинників.

Вижити дрібним підприємцям в такому випадку було б вкрай складно, і вони масово закривалися б, пішли в тінь або емігрували. А бюджет недорахувався б близько 10 млрд грн податкових надходжень від бізнесу.