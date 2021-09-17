Ляшко пояснив, чому зростає захворюваність на COVID-19

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко сказав, що зростання кількості нових заражених коронавірусом (COVID-19) було прогнозованим. З його слів, країна ввійшла в епідеміологічний сезон захворювання на ГРВІ, повідомляє Обозреватель.

Про це глава МОЗ повідомив в ефірі "24 каналу". Ляшко запевнив, що в Україні готові до нових хворих.

"Ми зайшли в епідсезон ГРВІ та прогнозовано в нас зростає кількість випадків коронавірусу. Ми до цього готувалися і розуміємо, що це невідворотний процес. Кількість випадків буде збільшуватися" , – пояснив Ляшко.

Міністр додав, що серед причин збільшення зростання нових хворих COVID-19 це температурні умови і те, що восени вірус швидше поширюється між людьми. Також цьому сприяє початок навчального року.