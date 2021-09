Створено перший у світі процесор на основі молекул ДНК

Обчислення на основі ДНК розглядаються як одна з технологій, яка змінить технологічну галузь в майбутньому, повідомляє 3Dnews.

Група дослідників з Інчхонскій національного університету в Південній Кореї розробила досить простий процесор, побудований на базі молекул ДНК. Вчені впевнені, що такі чіпи в майбутньому зможуть замінити традиційні кремнієві процесори.

Використання молекул ДНК в технологічній сфері розглядалося як засіб зберігання інформації. Дослідники експериментували з ДНК, створюючи ємні рішення для зберігання інформації. Однак у таких продуктів є проблеми зі швидкістю читання і запису даних. Це пов'язано з тим, що зберігання інформації в ДНК працює за своєрідним принципом і вимагає нових підходів до роботи з даними. Таким чином, дослідники прийшли до висновку, що рішенням проблеми може стати процесор, заснований на молекулах ДНК, який буде працювати за тим же принципом, що і ДНК-накопичувачі. Саме такий пристрій представили корейські вчені.

Фото: tomshardware.com

За даними видання The Register, дослідники з Інчхонскій національного університету в Південній Кореї розробили нову технологію, яка використовує молекули ДНК для простих обчислень. Пристрій виконаний у вигляді чіпа, який отримав назву Microfluidic Processing Unit (MPU). Перший прототип MPU може виконувати базові операції комп'ютерної логіки, такі як AND, OR, XOR і NOT, які є досить простими, проте знаменують величезний стрибок вперед. Раніше для виконання будь-яких операцій з ДНК дослідникам доводилося вручну налаштовувати складні конфігурації, які виконувалися в реакційних пробірках. Цей підхід був дуже повільним і непрактичним. MPU ж робить все обчислення автоматично, використовуючи 3D-принтер. Це знижує складність і дозволяє зробити перший крок до створення придатного для реального використання процесора на основі молекул ДНК.

Дослідники управляли чіпом з ПК, хоча, за їхніми словами, робити це можна і зі смартфона. Це означає, що для управління їм як і раніше потрібні зовнішні інструменти. Вчені заявляють, що «майбутні дослідження будуть зосереджені на створенні рішень для обчислення на повній ДНК, з алгоритмами ДНК і системами зберігання на базі ДНК». Дослідники стверджують, що з таким переконливим підтвердженням життєздатності концепції, як вони представили, майбутнє процесорів на базі ДНК може наступити зовсім скоро.