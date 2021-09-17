Захисник збірної України отримав жахливу травму

Кадрові проблеми продовжують переслідувати команду Петракова. У жовтневих матчах національній збірній України не зможе допомогти Тарас Качараба, повідомляє Сегодня.

Український захисник чеської Славії Тарас Качараба отримав важку травму в матчі Ліги конференцій з німецьким Уніоном.

Футболіст не зміг дограти поєдинок до кінця і був замінений на 53-й хвилині зустрічі. За повідомленням Twitter чеського клубу, у Тараса перелом кісток лицьової частини черепа.

"У Тараса Качараби перелом виличної дуги. Очікується, що він пропустить, принаймні, 4-6 тижнів" , – пишеться в офіційному Twitter Славії.

Taras Kacharaba has suffered zygomatic arch fracture. He is expected to miss at least 4 to 6 weeks according to the first examination. #slauni pic.twitter.com/t2wojlEno9 - SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) September 16, +2021

Сам поєдинок Славії з Уніоном завершився переконливою перемогою чеської команди з рахунком 3:1.

Огляд матчу Славія – Уніон

Вихованець донецького Шахтаря Тарас Качараба виступає у складі Славії з січня цього року на правах оренди. Контракт футболіста належить чеському Словану.

У товариському матчі проти збірної Чехії (1:1) Качараба дебютував за національну команду України. Тарас відіграв весь поєдинок, в якому українці втратили перемогу на останній хвилині зустрічі.

Дебютант збірної Тарас Качараба

Після отриманої травми, гравець збірної України точно пропустить найближчі матчі відбору до ЧС-2022 проти Фінляндії (9 жовтня), а також Боснії і Герцеговини (12 жовтня).