У київських маршрутках будуть вимірювати температуру

У Києві відсьогодні будуть перевіряти дотримання нових стандартів перевезень у маршрутних такси, які, серед іншого, передбачають контроль температури в салоні та наявність форми у водія, повідомляє УНИАН.

Як пише прес-служба КМДА з посиланням на заступника глави адміністрації Костянтина Усова, цим займатимуться інспектори Комунальної служби перевезень.

За словами чиновника, перевірятимуться температурний режим в салоні, наявність документів у водіїв, відсутність шумового й візуального забруднення всередині автобусу, наявність уніфікованого інформаційного плаката з портретом і даними водія, технічний стан транспорту, чистоту, наявність форменного одягу у водіїв, пристосованість автобусу до перевезення осіб з інвалідністю тощо.

фото: КМДА

Перевірки фіксуватимуться на боді-камери, які будуть постійно включені.

фото: КМДА

Київ першим в Україні запроваджує контроль температурного режиму в салонах громадського транспорту, що працює на міських автобусних маршрутах.