У київських маршрутках будуть вимірювати температуру
У Києві відсьогодні будуть перевіряти дотримання нових стандартів перевезень у маршрутних такси, які, серед іншого, передбачають контроль температури в салоні та наявність форми у водія, повідомляє УНИАН.
Як пише прес-служба КМДА з посиланням на заступника глави адміністрації Костянтина Усова, цим займатимуться інспектори Комунальної служби перевезень.
За словами чиновника, перевірятимуться температурний режим в салоні, наявність документів у водіїв, відсутність шумового й візуального забруднення всередині автобусу, наявність уніфікованого інформаційного плаката з портретом і даними водія, технічний стан транспорту, чистоту, наявність форменного одягу у водіїв, пристосованість автобусу до перевезення осіб з інвалідністю тощо.
Перевірки фіксуватимуться на боді-камери, які будуть постійно включені.
Київ першим в Україні запроваджує контроль температурного режиму в салонах громадського транспорту, що працює на міських автобусних маршрутах.