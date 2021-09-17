У ДБР назвали регіони, де беруть найбільше хабарів

За 8 місяців 2021 року Державне бюро розслідувань (ДБР) задокументувало отримання неправомірної вигоди посадовцями на загальну суму 20,8 млн гривень. Найбільшу загальну суму задокументовано у Києві.

﻿Про це повідомили в ДБР﻿.

За вказаний період найбільшу загальну суму неправомірної вигоди задокументовано у Києві – 8,8 млн гривень, Харківській області – 1,8 млн гривень, Київській області – 1,7 млн гривень, Одеській області – 1,4 млн гривень, Тернопільській області – 1,1 млн гривень.

Загальний розмір збитків становить 167 млн гривень, арештовано майна на суму 365 млн гривень.

Найбільші суми збитків у кримінальних провадженнях, що направлені до суду, задокументовано у місті Києві - понад 77 млн гривень, в Одеській області - понад 27 млн гривень та у Вінницькій області - майже 20 млн гривень.

За цей період ДБР повідомило про підозру у вчиненні корупційних кримінальних правопорушень 482 особам. З них за статтею прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди стосовно 282 осіб.