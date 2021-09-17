В Україні помітили перші електрокросовери Skoda

Новий електричний кросовер Skoda Enyaq iV вже добрався до України, повідомляє АвтоПортал.

Відразу дві таких машини зняли на одній з парковок Києва. У них різні кольори (сірий і білий екземпляри), але майже однакові номери.

Хто привіз перші Еніякі в Україні, невідомо. Офіційно автомобіль поки не був заявлений на нашому ринку, тому не виключено, що доставив їх один з «сірих» дилерів.

Цікава деталь - з недавніх пір електромобілів в Україні видають спеціальні зелені номера, однак на Еніякаях звичайні держзнаки. Так, чи інакше, але перед нами точно не фотошоп - сайт знайшов обидва кроссовера в базі мобільної програми «Авто Номери». Там же зазначено, що автомобілі 2021 року випуску. Нагадаємо, Еніяк відправився на конвеєр восени 2020 року.

Поки що купити Skoda Enyaq iV офіційно можна тільки в Європі. Автомобіль доступний в чотирьох версіях: iV60, iV80, iV80X, iV Sportline 80; пізніше також з'явиться базовий iV50 і «заряджений» iV RS. Потужність кросовера варіюється від 148 до 204 к.с. у задньопривідних модифікацій і від 265 і 306 к.с. у повнопривідних варіантів. Розгін до «сотні» складає 11,3 - 6,2 сек, запас ходу - 330 - 420 км (три батареї на вибір - ємністю 52, 58 і 77 кВт·год).

Ціна Skoda Enyaq iV в Чехії стартує від 43 тисяч євро.