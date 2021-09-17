Слідство ще не встановило, чи був Трухін за кермом під час ДТП

Слідство у справі за фактом ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна (фракція "Слуга народу") поки що не отримало інформації, яка допомогла б встановити хто був за кермом автомобіля під час події, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив в.о. директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов.

Він розповів, що після отримання матеріалів від Нацполіції ДБР призначило декілька важливих експертиз у справі.

"Ми дуже чекаємо на ці результати, а після цього ухвалюватимемо рішення щодо процесуального статусу кожної особи, яка перебувала в транспортному засобі" , – заявив Сухачов.

При цьому в. о. директора ДБР зазначив: "Уже встановлені всі учасники тієї події" .

Відповідаючи на запитання про те, чи встановлено хто перебував безпосередньо за кермом автомобіля, Сухачов сказав:

"Ні, ми не встановили хто був за кермом, тому що не отримали матеріали з камер відеоспостереження".

В. о. директора ДБР пояснив, що був проведений аналіз усіх записів відеокамер, які встановлені дорогою від Полтави до Києва, але на ділянці автомагістралі "Бориспіль-Київ" проводився ремонт, і камери були демонтовані.

"Але є інформація, що існує таке відео, і ми наявними каналами комунікації закликали всіх громадян України надати нам додаткову інформацію, допомогти слідству. На жаль, поки що нічого не отримали" , - наголосив Сухачов.

Він запевнив, що ДБР вживає всіх заходів для повного та об'єктивного розслідування справи.