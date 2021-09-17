Яна Клочкова перепливла Дніпро за шість хвилин
На подолання дистанції приблизно в 500 метрів у нашої "золотої рибки" пішло близько 6 хвилин, повідомляє УНИАН.
Чотириразова українська олімпійська чемпіонка Яна Клочкова перепливла Дніпро з правого берега на лівий в компанії ентузіастів, зірок та партнерів з нацзбірної часів її виступів.
Так спортсменка вiдзначила річницю своєї перемоги на Олімпійських іграх у Сіднеї-2000. Про це повідомив журналіст Руслан Свірін на своїй сторінці у Facebook.
"Від берега до берега метрів 500, Яна подолала їх хвилин за шість... Течія в районі річкового вокзалу була несильна, температура води +16. Трохи прохолодно, хоч Яна пливла без гідрокостюма", - написав він.
Чим відома Яна Клочкова
- Яна Клочкова - українська плавчиня, чотирикратна олімпійська чемпіонка на дистанціях 200 та 400 метрів, срібна призерка - 800 метрів. Принесла Україні найбільшу кількість золотих олімпійських медалей.
- Спортсменка тренувалася в Ніни та Олександра Кожухів.
- У березні 2009 року на спеціально скликаній прес-конференції Яна Клочкова оголосила про закінчення любительської спортивної кар'єри.
- Член Президії Федерації плавання України.