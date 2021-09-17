Яна Клочкова перепливла Дніпро за шість хвилин

На подолання дистанції приблизно в 500 метрів у нашої "золотої рибки" пішло близько 6 хвилин, повідомляє УНИАН.

Чотириразова українська олімпійська чемпіонка Яна Клочкова перепливла Дніпро з правого берега на лівий в компанії ентузіастів, зірок та партнерів з нацзбірної часів її виступів.

Так спортсменка вiдзначила річницю своєї перемоги на Олімпійських іграх у Сіднеї-2000. Про це повідомив журналіст Руслан Свірін на своїй сторінці у Facebook﻿.

"Від берега до берега метрів 500, Яна подолала їх хвилин за шість... Течія в районі річкового вокзалу була несильна, температура води +16. Трохи прохолодно, хоч Яна пливла без гідрокостюма" , - написав він.

© фото facebook.com/artsurin

© фото facebook.com/artsurin

© фото facebook.com/artsurin

Чим відома Яна Клочкова