Буковель: елітний курорт або доступне місце для сімейного відпочинку

Буковель має репутацію дорогого елітного курорту, куди далеко не всі можуть дозволити собі поїхати. Однак це не зовсім так. Розберемося в нюансах, і, можливо, ви вирішите провести найближчу відпустку саме в Карпатах, повідомляє WomanEL.

Дорого чи ні?

У кожної людини своє поняття недорогої відпустки , тому кожен зможе визначитися з цим питанням самостійно. Розглянемо лише декілька прикладів. Пік сезону в Буковелі доводиться на зимові та літні місяці. У цей період зростає основна стаття відпускних витрат - проживання. Але навіть у високий сезон приїхати сюди можна вигідно в порівнянні з іншими варіантами. Взимку номера в Буковелі коштують набагато дешевше, ніж на закордонних лижних курортах. Поїздка на схили Туреччини, Грузії або будь-якій європейській країні обійдеться помітно дорожче.

В останні роки туристична інфраструктура Карпат розвивається особливо активно. Влітку цей напрямок вибирає все більше людей, які раніше їздили на море. Хіба можна встояти перед можливістю відпочити серед прохолоди вікових лісів, спробувати місцеву мінеральну воду і насолодитися кришталево чистим повітрям, напоєним ароматом дикої природи?

Крім того, в порівнянні з морським узбережжям Буковель виграє за вартістю проживання і різноманітності розваг. Тут можна покататися на конях, велосипедах, зіп-лайні, влаштувати сафарі на позашляховиках або квадроциклах, зайнятися дайвінгом, вейкбордингом, рафтингом, орендувати гідроцикл або водні лижі. Також любителі активного відпочинку можуть відправитися в короткий піший похід або навіть підкорити вершину найвищої гори України. Віддаєте перевагу більш спокійне дозвілля? У Буковелі можна вдосталь порибалити, поплавати в басейні або гірському озері, покататися на підйомниках або відправитися на СПА-процедури. Це далеко не повний список варіантів відпочинку!

Все це робить відпустку в Буковелі цікавим, захоплюючим, незабутнім. З такої подорожі ви повернетеся дійсно бадьорим, відпочив людиною, набравшись сил і гуцульського здоров'я!

Коли найдешевше?

Якщо ви підшукуєте найдешевший варіант карпатського відпочинку, зверніть увагу на осінні та весняні місяці. В цей час готелі максимально знижують ціни на проживання, додаткові послуги. У вересні в Буковелі все ще досить тепло: вдень можна купатися в басейні і загоряти, працює більшість атракціонів. Легка прохолода розташовує до активних видів відпочинку, дегустації гарячих гуцульських страв, тривалих прогулянок на свіжому повітрі.

Жовтень може сподобатися любителям екскурсійного і просто спокійного відпочинку. А в листопаді вже можна кататися на лижах! Це ж стосується березня - в горах ще зберігається міцний сніговий покрив. Квітень можна присвятити знайомству з карпатською культурою, а в травні тут стає зовсім тепло. Долини покрилися килимами квітів, встановлюється стабільно сонячна і привітна погода. Карпати - гарні в будь-який час року, тому відпустку гарантовано принесе задоволення!