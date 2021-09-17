Ані Лорак похвалилася нової російською нагородою

У Москві днями відбулася одинадцята урочиста церемонія вручення премій Fashion People Awards, повідомляє Сегодня.

Співачка отримала ще одну російську нагороду. Ані Лорак визнали наймоднішою співачкою на премії Fashion People Awards.

"Fashion співачка". Приємно отримувати такі знаки уваги і визнання, – написала артистка у Instagram і опублікувала кілька фото з заходу.

Лорак вийшла у світ в чорних брюках і топ-бра з ланцюжками. Доповнили образ довгий хвіст і вечірній макіяж.

Фото: instagram.com/anilorak