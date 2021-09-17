Ані Лорак похвалилася нової російською нагородою

У Москві днями відбулася одинадцята урочиста церемонія вручення премій Fashion People Awards, повідомляє Сегодня.

Ані Лорак перемогла в номінації "Fashion-співачка" на премії Fashion People Awards 2021

Співачка отримала ще одну російську нагороду. Ані Лорак визнали наймоднішою співачкою на премії Fashion People Awards.

"Fashion співачка". Приємно отримувати такі знаки уваги і визнання, – написала артистка у Instagram і опублікувала кілька фото з заходу.

Лорак вийшла у світ в чорних брюках і топ-бра з ланцюжками. Доповнили образ довгий хвіст і вечірній макіяж.

Ані Лорак на премії Fashion People Awards 2021
Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

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