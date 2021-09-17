Арестович допустив повернення Донбасу військовим шляхом

Радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович допустив повернення непідконтрольною частини Донбасу військовим шляхом, повідомляє Вести.

Таку думку він висловив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Ми не знаємо, як буде деокупувано (Донбас - ред.), ми готуємося до різних варіантів. Стратегія полягає в політико-дипломатичному шляху врегулювання. І варіант "Б" – це не той, про який говорив президент, це я формулюю - військовий шлях ", - заявив Арестович.

Зокрема, він навів один зі сценаріїв, коли таке рішення можливе.