Згенерувати COVID-сертифікат у "Дії" можна буде наприкінці вересня

Згенерувати та роздрукувати COVID-сертифікат про повну вакцинацію на порталі "Дія" можна буде у кінці вересня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Уже понад 700 тис. українців згенерували свої внутрішні і міжнародні сертифікати в додатку "Дія" та активно користуються ними. Наші сертифікати офіційно визнані в ЄС для подорожей за кордон. В кінці вересня ми додамо можливість отримати сертифікат на порталі "Дія". Зараз працюємо над розробкою послуги. Завдяки цьому ще більше українців зможуть подорожувати і користуватися COVID-сертифікатом" , - цитує міністра пресслужба відомства.

Відзначається, що завдяки запуску послуги на порталі "Дія" отримати цифровий COVID-сертифікат зможуть українці, у яких немає ID-карти або біометричного паспорта для виїзду за кордон або які не мають "Дія.Підпис", або не користуються додатком "Дія".

У Мінцифри обіцяють, що з часом на порталі буде доступний і COVID-сертифікат про отримання негативного ПЛР-тесту. Крім того, відомство працює над розробкою та сертифіката вакцинації однієї дозою. Він буде також доступний як на порталі, так і в додатку "Дія".