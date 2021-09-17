Лікар сказав, хто найкраще захищений від коронавірусу
Ті, хто перехворів на коронавірус, набагато краще захищені від COVID-19 ніж ті, хто пройшов вакцинацію, повідомляє Україна 24.
Про це заявив імунолог Андрій Волянський.
"Вакцинація від COVID-19 не захищає абсолютно всіх. Вона захищає деяку частину людей. Хто сказав, що 80% вакцинованих шкільних вчителів - це гарантія того, що ніхто не буде хворіти? Це висмоктано з пальця, тому що вакциновані масово хворіють, і Ізраїль показав, що навіть третя доза - це не виняток з правил. Хто захищений по-справжньому? Той, хто має імунний щит - він може бути і природним, і штучним. Ті, хто перехворів, захищені набагато краще вакцинованих. Велика частина вакцинованих також захищена, але не всі. Серед вакцинованих треба знаходити невідповівших, і перед ними ставити питання про третю дозу", - сказав імунолог.
При цьому Волянський зазначив, що вакцинацією потрібно захищати вразливих -
"те, що ми не робили з початку вакцинальної кампанії".
"Ми поставили тимчасові маркери: перший етап, другий... З 20 липня ми вакцинували всіх бажаючих. При цьому у віковій групі 80+ лише 8% вакцинованих двічі. Тобто тих, хто зараз хворіють і вмирають, ми їх не захистили, бо не було маркерів, як робила Європа", - підкреслив він.