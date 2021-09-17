Лікар сказав, хто найкраще захищений від коронавірусу

Ті, хто перехворів на коронавірус, набагато краще захищені від COVID-19 ніж ті, хто пройшов вакцинацію, повідомляє Україна 24.

Про це заявив імунолог Андрій Волянський.

"Вакцинація від COVID-19 не захищає абсолютно всіх. Вона захищає деяку частину людей. Хто сказав, що 80% вакцинованих шкільних вчителів - це гарантія того, що ніхто не буде хворіти? Це висмоктано з пальця, тому що вакциновані масово хворіють, і Ізраїль показав, що навіть третя доза - це не виняток з правил. Хто захищений по-справжньому? Той, хто має імунний щит - він може бути і природним, і штучним. Ті, хто перехворів, захищені набагато краще вакцинованих. Велика частина вакцинованих також захищена, але не всі. Серед вакцинованих треба знаходити невідповівших, і перед ними ставити питання про третю дозу" , - сказав імунолог.

При цьому Волянський зазначив, що вакцинацією потрібно захищати вразливих - "те, що ми не робили з початку вакцинальної кампанії".