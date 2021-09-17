Христина Решетник показала стильний осінній образ

Дружина популярного українського телеведучого Григорія Решетника – Христина оприлюднила фото, яке зробила під час прогулянки з наймолодшим сином. Зіркова матуся позувала серед житлових будинків і продемонструвала стильний осінній аутфіт, повідомляє 24 Канал.

Багатодітна матуся увесь час проводить з дітьми. Зараз старші сини ходять до школи, а з молодшим Христина залишається на увесь день. Поки осіння погода тішить теплом, вона старається якомога більше часу проводити з сином на вулиці.

Для прогулянки одним зі спальних районів Києва Христина обрала комфортне вбрання. Вона позувала на камеру в короткому коричневому тренчі з легкої тканини. Ймовірно, під ним була сукня й кофта або ж спідниця. Одяг знаменитість поєднала з бежевим взуттям на низькій підошві.