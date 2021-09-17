Розминаємо ноги на робочому місці: сидячи, стоячи і за кермом

Якщо у вас протягом дня немає часу на коротку гімнастику для профілактики варикозу, набряклості й втоми ніг, то можна вдатися до спеціальної гімнастики на робочому місці, не вимагає зміни положення і непомітною для оточуючих, повідомляє Здоровьесберегающий канал.

Робота у багатьох сидяча. Ось і трапляються різні артрити та защемлення мало не у 20 з половиною років. Щоб цього уникнути, рекомендовано всім бажаючим прямо серед робочого дня виконувати нескладний комплекс, який придуманий спеціально для офісних співробітників. Дивіться відео до кінця і все дізнаєтеся!