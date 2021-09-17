СБУ затримала проросійського пропагандиста, що переховувався більше року

Служба безпеки України затримала у Борисполі проросійського пропагандиста. Він є учасником групи інтернет-агітаторів, які поширювали російську пропаганду в Україні.

Як повідомила СБУ﻿, злочинну діяльність чоловіка викрили влітку 2020 року, але після оголошення підозри він втік і переховувався від слідства.

Увесь цей час зловмисник продовжував підривну інформаційну діяльність на YouTube та через новостворені телеграм-канали.

"Зловмисник агітував за порушення державних кордонів та створення на території окремих областей України псевдодержавних утворень. Він брав участь у маніпулятивних сюжетах на російських пропагандистських телеканалах, що знімали на замовлення окремих політсил та громадських організацій РФ відверто антиукраїнського спрямування" , - зазначили в СБУ.

Чоловік входив до складу групи інтернет-агентів, яких минулого року викрила СБУ. Наразі всім трьом учасникам групи повідомлено про підозру.

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.