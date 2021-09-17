Mercedes скоротить десятки тисяч співробітників

Автомобільний гігант Daimler AG (материнський концерн марки Mercedes) переходить на «електромобільні рейки». В рамках реструктуризації він скоротить десятки тисяч людей - тим не менш, залишати без грошей колишніх співробітників не збирається, повідомляє АвтоПортал.

Згідно з прийнятою програмою, до 2039 року Даймлер стане кліматично-нейтральною компанією, що означає одне - на конвеєрах залишаться лише «електрички». Для цього концерну потрібно зробити великі фінансові вкладення, а без суворої економії це неможливо. Одним з рішень із «затягування поясів» має стати зменшення кількості персоналу.

Тільки на тих заводах, які знаходяться в Німеччині, - а це цілих 6 штук, - існує ризик скорочення 20 000 осіб. Ще в минулому році генеральний директор Daimler Ола Калленіус оголосив про масштабну програму звільнення, яка, втім, (за твердженням компанії), є добровільною. При цьому просто так людей не виганяють - за звільнення передбачена щедра компенсація.

Як стало відомо Business Insider, інженер у віці близько 40 років, який пропрацював в компанії від моменту закінчення навчання (тобто, близько 20 років), може розраховувати на вихідну допомогу в розмірі до 400 000 євро. Таку пропозицію про звільнення вже прийняли понад 3500 співробітників. У той же час представник компанії (співрозмовник видання) підкреслив, що це число не включає співробітників, які покинули Daimler в рамках часткового або повного виходу на пенсію. В іншому випадку число було б значно вище.