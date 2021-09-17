Український боксер погодився стати громадянином Росії

Скандальний український боксер Іван Редкач продовжує нагнітати щодо зміни свого громадянства, повідомляє УНИАН.

Після того як він розповів﻿, що йому Росія пропонувала 500 тисяч доларів за зміну громадянства, Іван зробив допис, де повідомив, що він погодився на цю пропозицію.

35-річний боксер сфотографувався з чеком та підписав знімок у своєму Instagram:

"Чек отримав, а ось паспорт жду".

Уважні підписники помітили, що чек не заповнений і по суті схожий на "фальшивку". Слова Редкача сприймати всерйоз не потрібно, адже це може бути чергова витівка боксера з метою розіграти вболівальників.

Іван Редкач: кар'єра і скандали