Український боксер погодився стати громадянином Росії

Скандальний український боксер Іван Редкач продовжує нагнітати щодо зміни свого громадянства, повідомляє УНИАН.

Після того як він розповів﻿, що йому Росія пропонувала 500 тисяч доларів за зміну громадянства, Іван зробив допис, де повідомив, що він погодився на цю пропозицію.

35-річний боксер сфотографувався з чеком та підписав знімок у своєму Instagram:

"Чек отримав, а ось паспорт жду".

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Уважні підписники помітили, що чек не заповнений і по суті схожий на "фальшивку". Слова Редкача сприймати всерйоз не потрібно, адже це може бути чергова витівка боксера з метою розіграти вболівальників.

Іван Редкач: кар'єра і скандали

  • Редкач провів на профі-рингу 30 боїв, здобув 23 перемоги, 6 разів програв при одній нічиїй.
  • 18 квітня Редкач дивно програв Реджісу Прогрейсу і став об'єктом насмішок.
  • Перед цим 25 січня 2020-го він програв Денні Гарсії. При цьому українець під час бою вкусив суперника, за що був дискваліфікований на півроку.
  • За межами рингу Редкач відомий своїми випадами на адресу Василя Ломаченка та Олександра Усика. Він неодноразово висловлювався в їхній бік, зокрема, називав їх релігійність "пафосом і награністю". Також Редкач розповідав про те, що у нього був конфлікт з Ломаченком у церкві.
  • Редкач також потрапляв в ряд інших історій. Наприклад, у 2018 році він розгнівав мережі своїм постом зі словами "Україна + Росія = дружба".
  • Нещодавно Редкач зчепився в мережі з іншим українським боксером Денисом Берінчиком.
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