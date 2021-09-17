Український боксер погодився стати громадянином Росії
Скандальний український боксер Іван Редкач продовжує нагнітати щодо зміни свого громадянства, повідомляє УНИАН.
Після того як він розповів, що йому Росія пропонувала 500 тисяч доларів за зміну громадянства, Іван зробив допис, де повідомив, що він погодився на цю пропозицію.
35-річний боксер сфотографувався з чеком та підписав знімок у своєму Instagram:
"Чек отримав, а ось паспорт жду".
Уважні підписники помітили, що чек не заповнений і по суті схожий на "фальшивку". Слова Редкача сприймати всерйоз не потрібно, адже це може бути чергова витівка боксера з метою розіграти вболівальників.
Іван Редкач: кар'єра і скандали
- Редкач провів на профі-рингу 30 боїв, здобув 23 перемоги, 6 разів програв при одній нічиїй.
- 18 квітня Редкач дивно програв Реджісу Прогрейсу і став об'єктом насмішок.
- Перед цим 25 січня 2020-го він програв Денні Гарсії. При цьому українець під час бою вкусив суперника, за що був дискваліфікований на півроку.
- За межами рингу Редкач відомий своїми випадами на адресу Василя Ломаченка та Олександра Усика. Він неодноразово висловлювався в їхній бік, зокрема, називав їх релігійність "пафосом і награністю". Також Редкач розповідав про те, що у нього був конфлікт з Ломаченком у церкві.
- Редкач також потрапляв в ряд інших історій. Наприклад, у 2018 році він розгнівав мережі своїм постом зі словами "Україна + Росія = дружба".
- Нещодавно Редкач зчепився в мережі з іншим українським боксером Денисом Берінчиком.