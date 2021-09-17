Викрадення Чауса: ДБР допитує співробітників НАБУ і СБУ

В рамках розслідування справи про можливе перевищення повноважень співробітниками Служби безпеки України під час затримання екссудді Миколи Чауса допитуються співробітники СБУ і Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Про це заявив в.о. директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов.

"В даний час виконується план слідчих дій (в рамках розслідування справи про можливе перевищення повноважень - ред.), і поки що результати слідства я не можу детально коментувати. Скажу лише, що зараз допитуються співробітники СБУ і НАБУ, вивчаються матеріали, на підставі яких було проведено затримання громадянина Чауса і його утримування в службових приміщеннях СБУ" , - розповів Сухачов.

"Слідчий ще не надав остаточну оцінку отриманих матер іалів" , - додав в.о. директора ДБР.

Як повідомлялося, Чауса спіймали на хабарі в $150 тис. 9 серпня 2016 року. Він втік до Молдови, щоб уникнути кримінального покарання.

У Молдові він намагався отримати політичний притулок. В середині березня 2021 Колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати відмовила Чаусу в наданні політичного притулку в Молдові, рішення було остаточним і оскарженню не підлягало.

Після цього 3 квітня Чаус був викрадений невідомими в центрі Кишинева. Його місце перебування було невідоме, але він кілька разів виступав з відеозверненнями до своєї дружини в інтернеті, в яких заявляв, що його ніхто не викрадав і він знаходиться в безпеці.

30 липня стало відомо, що Чауса знайшли в селі Мазурівка у Вінницькій області. Співробітники Національної поліції після прибуття намагалися затримати Чауса, проте співробітники СБУ "відбили" екссуддю у поліцейських і відвезли в невідомому напрямку.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила в силі рішення про обрання запобіжного заходу екссудді Миколи Чаусу у вигляді цілодобового домашнього арешту.