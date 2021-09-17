Як прибрати сліди праски на тканині

Темну пляму можна спробувати видалити, якщо від праски не з'явилася дірка. Для цього існують різні способи і підручні засоби, повідомляє Сегодня.

Прасуєте білизну, і раптом на речі відбився характерний темний слід від праски? Ситуація неприємна, особливо якщо це улюблена блузка, сорочка або штани. Але можна спробувати виправити її, якщо ви не пропалили тканину остаточно.

Такі підпалини від праски можуть виникнути через те, що ви вибрали неправильний температурний режим, і для тканини він занадто високий. Існує кілька лайфхаків, які допоможуть освітлити або взагалі прибрати цю пляму.

На жаль, якщо праска остаточно зіпсувала тканину, і на ній з'явилася дірка, такий дефект можна тільки заштопати, наклавши декоративну латку. Або ж використовувати річ якось по-іншому.

Як видалити сліди від праски: лайфхаки

Лайфхак 1. За допомогою перекису

Візьміть півсклянки води, влийте 1 ч. ложку перекису водню і кілька крапель 10%-го нашатирного спирту. Рясно обробіть розчином плями на натуральної або синтетичній тканини, а потім прополощіть річ у прохолодній воді.

Лайфхак 2. Столовим оцтом

Такий спосіб підходить для темних натуральних тканин, а також синтетики. 9%-й оцет розведіть у воді з розрахунку 1:4, змочіть у розчині проутюжку, включіть праску в режим відпарювання і пропрасуйте через неї зіпсовану тканину. Перевірте: якщо після висихання пляма залишилася, повторіть процедуру.

Лайфхак 3. За допомогою борної кислоти

Цей спосіб використовують для реанімації натуральних світлих тканин. Рясно змочіть ватяний спонж або серветку в розчині борної кислоти і обробіть темну ділянку тканини. Коли пляма зникне, виперіть річ звичайним способом.

Лайфхак 4. Лимонний сік ﻿﻿

Лимон відомий своєю властивістю освітлювати і також може врятувати світлу тканину. Змішайте 1-2 ст. ложки свіжовичавленого лимонного соку з дрібною кухонною сіллю до однорідності і нанесіть цю кашку на зіпсоване праскою місце. Потримайте кілька хвилин, а потім ретельно прополощіть тканину.

Лайфхак 5. Прання господарським милом

Підійде для світлих, кольорових і темних речей. Щедро намильте тканину господарським милом, залиште в замоченому стані на кілька хвилин, а потім прополощіть. Інший варіант: змочити в мильному розчині проутюжку, через неї попрасувати пляму і залишити до висихання.

Лайфхак 6. За допомогою харчової соди

Цей спосіб підійде для делікатної шовкової тканини. Змішайте соду з водою до консистенції кашки і нанесіть суміш тонким шаром на пляму. Залиште висихати, а потім акуратно зітріть соду м'якою губкою.