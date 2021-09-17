Китайський SAIC-GM-Wuling займеться випуском мікрочіпів

На міжнародній конференції по автомобільнім технологіям, яка проходить у китайському Хайкоу, керівник спільного підприємства SAIC-GM-Wuling Чен Хонг заявив про організацію виробництва мікрочипів, повідомляє Обозреватель.

Про це пише портал Caixinglobal. Гігантський дефіцит мікрочипів паралізував роботу автомобільної галузі. Брак електронних компонентів привела до масових зупинок складальних конвеєрів по всьому світу. Щоб уникнути надалі подібних ситуацій спільне американо-китайське підприємство SAIC-GM-Wuling налагодить масовий випуск мікросхем для своїх електрокарів, створених на платформі глобальної електричної платформи GSEV. У планах компанії до 2025 року локалізувати на 90% виробництво дефіцитних електронних компонентів.

На конференції компанія SAIC-GM-Wuling відзначила продаж 500-тисячного електромобіля. Джерело: sohu.com

Нагадаємо, що платформу GSEV використовують сімейство електричних моделей, які компанія випускає під брендами Baojun, Wuling і KiWi. В рамках конференції був представлений фірмовий чіп Wuling, який стане важливим кроком щодо подальшого розвитку цього перспективного напрямку. Також на конференції керівник компанії розповів про розробки в області мікросхем для керування живленням, зв'язку стандарту 5G, штучного інтелекту та технологій автономного управління. На сьогодні в автомобілі використовується понад двісті різних мікросхем.

У SAIC-GM-Wuling планують створити відкриту платформу для тестування і перевірки мікросхем і додатків, щоб максимально швидко розв'язати питання дефіциту чіпів і допомогти іншим китайським компаніям. На думку аналітиків ринку, дефіцит мікрочипів буде відчуватися ще протягом декількох років.