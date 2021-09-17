Відсутність страхового поліса: чи можливий штраф

Інспектор повинен самостійно перевіряти наявність страхового полісу в електронній системі – такого висновок дійшов суд, повідомляє Дорожный адвокат.

Працівники поліції зупинили автомобіль. На прохання водія повідомити причину запинки повідомили про порушення ПДР. Однак, доказів порушення інспектори не надали.

Через відсутність доказів порушення водій відмовився пред’явити страховий поліс. За непред’явлення страхового полісу відносно водія винесли постанову про притягнення його до адміністративної відповідальності та наклали штраф 425 грн.

Водій оскаржив постанову у суді. В позові наголосив, що він не порушував ПДР. Доказів зворотного працівниками поліції не надано. Враховуючи, що інспектором не було надано доказів порушення ПДР, на думку водія, інспектор не мав права вимагати пред`явлення документів для перевірки.

Надаючи оцінку доводам водія, суд зазначив, що право органів поліції перевіряти наявність зазначених у пункті 2.1 ПДР документів на право керування, зокрема полісу водія, кореспондується з обов`язком водія мати при собі та на вимогу працівника поліції пред`явити такі документи.

Таким чином, відсутність полісу є підставою для притягнення водія до адміністративної відповідальності.

Разом з тим суд звернув увагу, що інспектор мав можливість перевірити наявність страхового полісу через електронну систему, що ним не було здійснено. При цьому, судом встановлено, що водій на момент зупинки все ж таки мав чинний поліс. Однак не пред’являв його з особистих мотивів (Рішення від 08.09.2021 у справі №201/4659/21).

За наслідками розгляду справи суд скасував штраф поліції через те що інспектор не скористався правом перевірки наявності полісу через базу МСТБУ.

Таким чином, на думку суду, навіть якщо водій відмовився пред’являти поліс, інспектор повинен був самостійно перевірити його наявність в електронній системі. І лише після відсутності такого полісу в електронній базі інспектор мав права оштрафувати водія за відсутність полісу.