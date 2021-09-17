У ДБР прокоментували "справу вагнерівців"

В.о. директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов заявляє, що слідство у "справі вагнерівців" не отримало підтвердження інформації про те, що на території України проводилась така операція, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це кримінальне провадження надмірно політизоване. Ми провели допити високопоставлених посадових осіб, правоохоронців, представників розвідувальних органів України. Також запросили матеріали у правоохоронних і розвідувальних органів, які б підтвердили або спростували проведення такої операції" , - розповів Сухачов.

В.о. директора ДБР повідомив: "У даний час ніякої інформації про проведення такої операції на території України ми не отримали. За результатами допитів посадових осіб така інформація теж не отримана".

Говорячи про репортажі CNN про нібито допомогу американської сторони з організацією операції, в.о. директора ДБР сказав: "Аналізували його (репортаж - ред.) зі слідчим двічі і не виявили будь-яких фактичних даних, які б це ЗМІ могло надати слідству як версію або напрямок для дослідження".

Що стосується тимчасової слідчої комісії парламенту (ТСК) у "справі вагнерівців", то, за словами Сухачова, представників ДБР не запрошують на засідання і інформацію не направляють.

Відповідаючи на питання про те, чи готове ДБР долучити до справи матеріали звіту ТСК, коли буде прийнято остаточне рішення, в.о. директора ДБР сказав:

"Якщо ТСК направить на нашу адресу відповідний звіт, зрозуміло, що будемо його вивчати в рамках розслідування вказаного кримінального виробництва".

У той же час, за словами Сухачова, у ДБР є комунікація з парламентськими комітетами з питань правоохоронної діяльності та з питань оборони і нацбезпеки.

"Якщо вони нададуть слідству інформацію - ми обов'язково її вивчимо і використовуємо в ході розслідування" , - додав в. о. директора ДБР.

Як повідомлялося, 8 вересня на американському телеканалі CNN було оприлюднено матеріал про нібито допомогу ЦРУ США Україні в частині організації операції із затримання 33 бойовиків ПВК "Вагнер". За їхніми даними, українська сторона отримала від США готівку, технічну допомогу та консультації ЦРУ під час організації операції.