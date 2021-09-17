Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі та радник глави Офісу президента Олексій Арестович знову придумав нову назву для України. Цього разу він запропонував називати країну "Об'єднаними землями України".

Про це він заявив в ефірі Pоliteka.

"Ми як Австрія. Ми дуже в цьому сенсі схожі на Австрію та Німеччину, вони міряють землями. У нас теж потрібно землями міряти. У нас є відокремлені райони. Вони не зовсім області... географічно відокремлені. Зі своєю мікрокультурою, зі своїм маленьким субетносом, зі своїми звичаями, зі своєю історією" , - розповів Арестович.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович заявляв, що Україну варто перейменувати в "Русь-Україну". Ця ідея була розкритикована як його опонентами, так і соратниками.