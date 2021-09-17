Електровантажівкі Nikola будуть проводитися на заводі Iveco

Амбіційний американський стартап Nikola відкрив новий завод, який запущений спільно з італійським промисловим концерном Iveco. Проте, підприємство в місті Ульмі повністю належить італійцям, повідомляє InsideEVs.

Цікаво, що ця складальна майданчик насправді існує вже більше десятиліття. Ще в кінці нульових там виробляли звичайні вантажівки Iveco. Однак, в 2012 році випуск продукції завершили, і, судячи з усього, завод законсервували. У 2019 м, після оголошення співробітництва з Nikola Motors, було вирішено передати його під складання перспективних вантажівок Tre.

Вже незабаром пішли масштабні інвестиції в підприємство, як з боку італійців, так і від американців. Його нинішня площа становить 50 тисяч квадратних метрів, 25 з яких повністю закриті приміщення. Після глобальної модернізації, всі технічні процеси заточені суто під складання електромобілів Nikola. Поки що на ньому планують виробляти близько 1 тисячі машин на рік. За словами представників компанії, запуск запланований на четвертий квартал 2021 року.

Nikola Tre базується на вузлах і агрегатах Iveco S-Way і має привід 6х2. Електричні компоненти розроблялися спільно з Fiat Powertrain Technologies, а паливні елементи разом з фахівцями Bosch.

Поки що приблизні характеристики виглядають приблизно так: електродвигун, що видає 653 кінських сили, максимальна швидкість - 121 кілометр на годину і запас ходу до 560 кілометрів, який досягається за рахунок дуже великої батареї.